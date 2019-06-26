Москва, , 14:44 — REGNUM

Мужчину, угрожавшего совершить суицид, задержали в Москве. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

По его словам, ЧП произошло в среду, 26 июня, у здания Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстроя) Российской Федерации.

«Мужчина … сдался полиции», — отметил источник.

Ранее ряд СМИ сообщил, что 26 июня в Москве возле здания министерства строительства и ЖКХ неизвестный мужчина угрожает покончить жизнь самоубийством.

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