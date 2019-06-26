Донецк, , 14:33 — REGNUM

Правоохранительные органы ДНР задержали трёх участников диверсионной группы, планировавших покушение на руководство республики, заявили 26 июня в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.

«Сотрудники силовых структур Донецкой Народной Республики задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сказано в сообщении.

В числе задержанных воевавший на стороне Украины боевик «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по имени Сергей, бывший сотрудник украинских органов внутренних дел Виктор и киевлянка Наталья.

В ходе обысков у них изъяли снайперскую винтовку американского производства, патроны и гранаты.

«За попытками проведения террористических актов на территории государства стоят сотрудники второго отдела пятого управления департамента контрразведки СБУ, которое было создано при активном участии ЦРУ США», — отметили в МВД ДНР.

Следствие установило, что один из руководителей группы — сотрудник СБУ Андрей Байдала с позывным «Швед» — отдавал приказ совершать убийства на территории ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители назвали Байдалу, его коллегу Сергея Моторина и ещё ряд лиц причастными к убийству главы ДНР Александра Захарченко и командира батальона «Спарта» Арсена Павлова («Моторолы»).

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