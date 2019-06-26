Москва, , 14:30 — REGNUM

Мужчина, протестовавший у входа в здание Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и, по неподтверждённой информации, обливший себя бензином, задержан полицией. Видео, на котором стражи порядка выводят гражданина из здания и сажают в служебную машину, размещено в сети Интернет.

На записи видно, как двое стражей порядка выводят из здания министерства мужчину, ранее требовавшего решить жилищные проблемы его семьи. Руки гражданина сомкнуты наручниками за спиной. По пути один из очевидцев спросил у задержанного его имя.

«Абдусала Али Дадиевич», — успел представиться мужчина перед тем, как его поместили в полицейский автомобиль.

Отметим, что на задержанном была зелёная майка с надписью: «Чистый город — здоровая нация».

Как сообщало ИА REGNUM, протестующего мужчину впустили в здание Минстроя.