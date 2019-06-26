Москва, , 13:52 — REGNUM

В Москве протестующего у здания министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России мужчину пропустили внутрь ведомства. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале «Mash».

К месту события стянуты силы пожарно-спасательных служб, следует из видео. Кроме того, рядом с демонстрантом находятся представители полиции.

В пресс-службе Минстроя России сообщили РИА Новости, что протестующий не является обманутым дольщиком, однако испытывает проблемы с жильём.

«У здания министерства стоит человек и выкрикивает: «Я отец троих детей и не могу построить дом!» С ним пытаются наладить коммуникацию представители министерства», — сказал представитель ведомства.