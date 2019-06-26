Симферополь, , 13:36 — REGNUM

На Крымскому мосту комплекс фотофиксации нарушений правил дорожного движения зафиксировал максимальную скорость движения автомобиля — 243 км/ч, сообщил начальник регионального Центра фиксации ГИБДД Дмитрий Леонтьев.

Превышенная скорость на дороге

«Максимальная скорость была 243 километра в час на Крымском мосту. Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть», — сказал Леонтьев в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, данное нарушение было зафиксировано в феврале, водителю выписали штраф в размере 5 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ГИБДД предложили увеличить размер штрафа за повторное нарушение ПДД, зафиксированное камерами фотофиксации.

Отметим, что число нарушений ПДД, зарегистрированных фотофиксацией, каждый год растет в среднем на 10%.

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