Вена, , 13:29 — REGNUM

Расследование возможной попытки покушения на бывшего вице-канцлера Австрии и бывшего лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе ведет прокуратура Вены. Об этом сообщает австрийский телеканал OE24.

Ранее издание Kurier, ссылаясь на источники, рассказало о попытке человека по имени Буяр Б. установить в автомобиль политика взрывное устройство. Поместить бомбу в машину подозреваемый попросил доверенное лицо земельного ведомства по охране конституции в Вене (LVT). За это злоумышленник пообещал 100 тыс. евро. Инцидент, по версии следствия, произошел в сентябре 2018 года.

В прокуратуре заявили, что пока подозрение не подкреплено доказательствами, и подозреваемый находится на свободе. Этот человек в мае вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за преступление, связанное с наркотиками, и незаконное владение оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, Штрахе ушел в отставку на фоне скандала, вызванного публикацией видеозаписей, на которых он якобы обсуждал возможности влияния на выборы с «российской гражданкой».