Минск, , 13:00 — REGNUM

Доследственная проверка начата в Минске по факту гибели белорусского музыканта Аркадия Ивановского, выступавшего в ансамбле «Песняры» с 1996 года. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета Белоруссии.

Из сообщения следует, что 59-летний музыкант утром 24 июня купался в водохранилище «Дрозды», однако из воды не вышел. На берегу остались его вещи, документы, автомобиль. Очевидец сообщил об инциденте в экстренные службы.

Позднее тело Ивановского извлекли из воды. Точную причину смерти музыканта установит экспертиза, продолжаются проверочные мероприятия, пояснили в белорусском СК.

В составе «Песняров» Аркадий Ивановский выступал с 1996 года до раскола ансамбля. Среди наиболее известных песен коллектива «Косил Ясь конюшину», «Беловежская пуща», «Белоруссия», «Вологда».