Ростов-на-Дону, , 12:38 — REGNUM

В Ростовской области два человека, ставшие жертвами укусов клещей, погибли. Об этом информирует региональное министерство здравоохранения 26 июня. При этом сведений о летальных случаях, кроме статистики, на официальном сайте местного управления Роспотребнадзора нет, сообщает ИА REGNUM.

Клещ

Всего на Дону атаке клещей подверглись более 4,8 тыс. человек, в том числе более 1,5 тыс. детей. Из них выявлено 34 случая заражения крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ),. Среди заболевших — два подростка.

В минздраве Ростовской области обратили внимание, что за весь эпидсезон 2018 года 27 человек заразились от клещей КГЛ, но летальных исходов не было.

В региональном управлении Роспотребнадзора уточняют, что максимальное число укушенных зафиксировано в Ростове-на-Дону (692), Таганроге (274) и Волгодонске (274);. Тревогу вызывает ситуация в Сальском (282), Песчанокопском (215) и Неклиновском (142) районах.