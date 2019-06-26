Одесса, Украина, , 12:40 — REGNUM

В Одессе задержаны два боевика ВСУ, которых подозревают в попытке продажи 15 гранат, заявили 26 июня в пресс-службе нацполиции Одесской области.

«Двое военнослужащих ВС Украины, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности, были задержаны при попытке реализовать за 14 тысяч гривен (чуть более 33 тыс. рублей — ИА REGNUM ) 15 гранат Ф-1 с запалами к ним», — сказано в сообщении.

Гранаты были изъяты и отправлены на экспертизу. Следствие установило, что боеприпасы были привезены одним из задержанных из зоны гражданского конфликта в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве задержали группу людей, подозреваемых в контрабанде и изготовлении оружия. В ходе обысков у них изъяли 11 пистолетов различных марок и детали оружия.

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