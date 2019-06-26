Донецк, , 12:27 — REGNUM

В Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали агентов Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили покушения на руководителей силовых ведомств. Об этом 26 июня сообщается на сайте МВД ДНР.

«Сотрудники силовых ведомств ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сообщили в пресс-службе.

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Отмечается, что задержанные были завербованы сотрудниками СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецслужбы ДНР установили личности сотрудников Службы безопасности Украины, которые причастны к убийству главы ДНР Александра Захарченко и командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной Моторола).

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