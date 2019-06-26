п. Усть-Ордынский, , 12:24 — REGNUM

Настоящую кровавую резню учинили двое жителей иркутского посёлка Усть-Ордынский после того, как один из них на почве ревности решил убить свою бывшую супругу и всех членов её семьи. Подробности уголовного дела, приговор по которому уже вынесен Иркутским областным судом, сообщает сегодня, 26 июня, региональное СУ СК РФ.

Трагедия произошла рано утром 22 апреля 2018 года. В тот момент, когда бывший муж и его приятель подошли на придомовую территорию своих жертв, там находились пятеро человек. Вооружившись ножом, топором и ножницами, злоумышленники стали цинично наносить удары, убивая поочерёдно.

От травм, полученных на месте преступления, скончались 65-летний мужчина и 32-летняя женщина. Молодой женщине удалось выпрыгнуть из окна дома с полуторагодовалым ребенком на руках, но истязатель её догнал и нанес множественные колото-резанные ранения, причинив, в том числе, повреждения ребенку.

«Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи ребенку, девушке и её отцу удалось выжить», — пояснили следователи.

За эти преступления один из злоумышленников получил 23 года лишения свободы, второй — 16 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.