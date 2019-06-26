Ростов-на-Дону, , 12:20 — REGNUM

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор боевику, принимавшему участие в войне в Сирии на сторону террористов. Тимуру Т. назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Известно, что подсудимый является уроженцем Ингушетии. В октябре 2014 год выехал из Северной Осетии в Грузию, где в течение месяца прошёл идеологическую подготовку экстремистской направленности, а также изучил правила обращения с оружием и взрывными устройствами. Затем вступил в незаконное вооруженное формирование.

«С декабря по февраль 2014 года, а также с февраля по май 2015 года принимал участие в военных действиях против правительственных сил в Сирии. Участие Т. в деятельности террористической организации продолжалось до 17 июня 2016 года, то есть до его задержания в рамках международного розыска в Харькове», — уточнили в суде.

Тимур Т. признан виновным по трём статьям Уголовного Кодекса РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с ограничением свободы на 1,5 года. Отбывать наказание уроженец Ингушетии будет в исправительной колонии строгого режима.