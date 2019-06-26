Новосибирск, , 12:12 — REGNUM

В центре Новосибирска накануне вечером, 25 июня, неизвестный застрелил мужчину и скрылся с места преступления. 41-летний потерпевший скончался в больнице. Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным следствия, около 18:00 (время местное) 25 июня возле дома № 1 по ул. Гоголя Центрального района Новосибирска неизвестный не менее пяти раз выстрелил из пистолета в мужчину и скрылся.

Следователи и полицейские в настоящее время выясняют обстоятельства преступления и ищут преступника.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что стреляли из автомобиля, а погибший мужчина стоял на остановке «Метро Красный проспект».