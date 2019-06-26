Соледар, ДНР, , 11:59 — REGNUM

В результате обстрела ранения получила жительница посёлка шахты «Трудовская», что на окраине Донецка, сообщили 26 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«В результате обстрела осколочные ранения передней брюшной стенки, пояснично-крестцового отдела и области левого плечевого сустава получила мирная жительница 1960 г.р. Пострадавшая доставлена в городскую больницу № 14 г. Донецка», — сказано в сообщении.

Под утро ВСУ открыли огонь по окраине Донецка из миномётов калибра 82 мм, отметили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам ранений жителей Донбасса — 63-летнего мужчины и несовершеннолетней девушки.

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