Хартум, , 11:53 — REGNUM

Службы безопасности Судана жестоко подавили студенческую демонстрацию в Хартуме. Протестующие требовали передачи власти Переходного военного совета в руки гражданского правительства, передает информационное агентство Reuters.

По информации издания, полиция разогнала демонстрацию в понедельник, 24 июня. Десятки протестующих студентов скандировали: «Гражданский, гражданский» перед национальным университетом Рибат в районе Бурри, расположенном около министерства обороны Судана.

Как рассказал очевидец, полиция избила студентов дубинками.

По информации издания, с момента разгона всеобщей демонстрации около генерального штаба 3 июня, в результате которого погибли десятки человек, в Хартуме и других городах прошли несколько ночных демонстраций. Выступление студентов в Хартуме стало первой с того времени акцией протеста, прошедшей днем.

Напомним, что в апреле 2019 года военные свергли президента страны Омара аль-Башира, который находился у власти в течение 30 лет. Его полномочия перешли в Переходному военному совету. С того момента жители страны не прекращают демонстрации, требуя передачи власти в руки гражданского правительства. Переговоры протестующих и генералов из военного совета до сих пор не принесли результатов. В мирном урегулировании в Судане активную роль играют Африканский союз и премьер-министр Эфиопии.