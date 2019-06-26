Бени, Конго, , 11:41 — REGNUM

Через десять месяцев с начала вспышки лихорадки Эбола на востоке ДР Конго было зафиксировано более 1500 летальных исходов, передает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление министерства здравоохранения ДР Конго от 25 июня.

По данным ЮНИСЕФ, текущая эпидемия Эболы — десятая по счету и первая по числу жертв в ДР Конго.

За всю историю лихорадки Эбола текущая вспышка болезни в ДР Конго — вторая по масштабу после эпидемии, охватившей в 2014—2016 гг. Западную Африку. Тогда от болезни погибли 11 тысяч человек.

По словам пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика, число заражений Эболой возросло в округе Северное Киву, в частности в районах Катва и Каийна. Причиной увеличения скорости распространения болезни стало недоверие медицинскому персоналу со стороны местных жителей. В недавнем времени обозленные молодые люди атаковали и сожгли три медицинских центра по лечению Эболы, а также повредили машины скорой помощи в городе Бени.

В рамках кампании по вакцинации, начатой 8 августа 2018 года, от Эболы было привито 96 136 человек.

Во Всемирной организации здравоохранения выразили разочарование тем, что на борьбу с Эболой выделяется недостаточное количество средств.