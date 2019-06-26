Назарово, Красноярский край, , 11:34 — REGNUM

Жительница города Назарово, чей двухлетний сын находился в запертой квартире с мертвым отцом, нашлась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Женщина обратилась в полицию после того, как узнала о происшествии из СМИ. Полицейским она рассказала, что ушла из квартиры после конфликта.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, отметили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня жители Назарово сообщили в полицию о плачущем ребенке, запертом в одной из квартир. Попавшие в квартиру спасатели нашли там двухлетнего мальчика и мертвого мужчину. Ребенок, предположительно, два дня находился возле мертвого отца.