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Извержение вулкана Улавун произошло в Папуа — Новой Гвинее на острове Новая Британия. Эвакуированы жители ближайших населенных пунктов, передает 26 июня радиостанция Radio New Zealand.

В утренние часы вулкан выбросил столб пепла на высоту около 13 км. Признаки повышенной активности вулкана специалисты фиксировали на протяжении последних недель.

Большую часть пепла ветер отнес в море.

Улавун расположен на юго-западе Новой Британии, в 130 км к юго-западу от города Рабаул. Этот вулкан высотой 2334 м является одним из самых активных в Папуа — Новой Гвинее. Последнее извержение было зафиксировано в 2007 году.

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