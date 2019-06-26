Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM

В Ленинградской области житель Санкт-Петербурга, приехавший на рыбалку, совершил убийство пожилого местного жителя. Преступление произошло в ходе конфликта за место для рыбалки. Подозреваемый задержан.

Место преступления (сс) Clker-Free-Vector-Images

Как сообщили 26 июня в Следственном управлении СКР по Ленобласти, днем 25 июня 24-летний петербуржец приехал порыбачить в город Отрадное Кировского района Ленобласти. На берегу реки Тосна он поссорился с двумя местными жителями. В ходе ссоры молодой мужчина ударами ножа в шею убил одного из оппонентов — 68-летнего мужчину.

«Причиной конфликта послужило желание подозреваемого ловить рыбу в конкретном месте, напротив дома потерпевшего, с чем был категорически не согласен последний», — уточнили в СУ СКР по Ленобласти.

Подозреваемого на месте трагедии задержал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

"Следствием решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявления обвинения», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в Астраханской области 57-летний житель убил своего 36-летнего сына в ходе ссоры из-за пойманной рыбы. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.