Симферополь, , 11:12 — REGNUM

Двое военнослужaщих воздушно-десантных войск погибли в Крыму при выполнении прыжков с парашютом. Они приземлились на воду и утонули, передает 26 июня НСН.

Трагедия произошла нa полигоне «Стaрый Крым». Опустившиеся на воду десантники не смогли освободиться от парашютов, спасти их не удалось.

Уточняется, что десантники проходили службу по контракту. Они участвовали в плaновых учебно-тренировочных прыжках.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Калининградской области на учениях Балтийского флота погиб морской пехотинец. Он не успел выбраться из ушедшего под воду бронетранспортёра.

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