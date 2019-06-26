Камышин, Волгоградская область, , 11:08 — REGNUM

В городе Камышине (Волгоградская область) на территории ТЭЦ рабочий 25 июня получил ожоги 80% тела. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ, организована процессуальная проверка.

Лечение ожогов AF.mil

Сотрудник коммерческой организации днём на территории ТЭЦ производил работы по грунтовке внутренней поверхности пустой емкости для хранения воды объемом 500 кубических метров. Следователи предполагают, что в состав грунтовки входят легковоспламеняющиеся ингредиенты.

Около в 17:00 в резервуаре по неустановленной пока причине произошел хлопок, в результате которого деформировался металлический корпус ёмкости. Одной из возможных причин взрыва следователи считают концентрацию легковоспламеняющейся жидкости в резервуаре.

При взрыве мастер получил ожоги 80% тела. Он смог самостоятельно выбраться из резервуара. Рабочего госпитализировали в реанимационное отдаление больницы. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и вынесут процессуальное решение по итогам проверки.