Саратов, , 10:56 — REGNUM

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 26 июня сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что присягнувший террористам гражданин РФ организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ, а также приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб.

При задержании преступник оказал сопротивление и был нейтрализован. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дагестане правоохранители нейтрализовали двух сторонников ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые планировали нападения на сотрудников полиции. При попытке задержания боевики начали перестрелку, в результате чего были обезврежены.

Читайте также: Журналист из Дагестана арестован на два месяца по подозрению в связях с террористами