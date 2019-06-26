Куала-Лумпур, , 10:52 — REGNUM

В Малайзии освободили от занятий учеников и студентов почти 500 учебных заведений до 27 июня после того, как десятки человек были госпитализированы из-за отравления токсичными парами, сообщает Sindonews.

Представитель министерства образования Малайзии Азман Аднан объяснил, что в общей сложности 475 школ, детских садов и других учебных заведений будут закрыты, чтобы власти могли решить проблему загрязнения воздуха.

В общей сложности 75 человек испытывали трудности с дыханием, рвотой и головокружением после вдыхания токсичных паров, которые, вероятно, идут от мусорных заводов в Джохоре (Малайзия) на границе с Сингапуром.

Ранее 1200 человек были госпитализированы во время аналогичного инцидента в марте этого года, поэтому власти Малайзии обвинили несколько компаний в незаконном сбросе химических отходов.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад пообещал принять решительные меры в отношении виновных.

Напомним, в марте этого года у тысяч людей возникли проблемы с дыханием, боли в груди и рвота после того, как 40 тонн химических отходов были незаконно сброшены в реку. Тогда эксперты определили около 15 различных типов химических веществ, в том числе бесцветный и высокотоксичный цианистый водород.