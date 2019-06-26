Кингсвилл, , 10:43 — REGNUM

Полиция в Либерии проводит расследование в отношении двух офицеров после того, как они стреляли в людей, протестовавших против ритуальных убийств в Кингсвилле, расположенном примерно в 20 км к югу от столицы Монровии, в результате чего по меньшей мере один мальчик получил серьезные ранения. Об этом сообщает ВВС Africa.

По словам жителей, мальчик сидел на обочине дороги, жарил и продавал кукурузу, когда ему выстрелили в голову. В настоящее время пострадавший получает лечение, но его состояние остается критическим.

Местные СМИ сообщили, что в понедельник, 24 июня, в троих протестующих стреляли, один из них скончался в результате инцидента. Другой получил серьезную рану в ногу.

Представитель полиции Мозес Картер сказал, что протестующие избили двух офицеров камнями до того, как произошла стрельба.

«Мы сфокусированы на расследовании действий наших офицеров [которые участвовали в стрельбе], потому что по закону они должны стрелять только тогда, когда их жизни угрожают», — отметил Картер.

«Если выяснится, что их жизни ничего не угрожало и никаких оснований для их действий не было… мы примем меры, чтобы впоследствии это послужило сдерживающим фактором для других полицейских», — сказал он.

В Либерии все еще распространены убийства в ритуальных целях. Считается, что некоторые части тела полезны для создания оберегов, которые помогают получить политическую власть и удачу.