Краснодар, , 10:32 — REGNUM

В Краснодарском крае следователи проводят проверку после отравления 20 жителей поселка Краснодарский, сообщили 26 июня в пресс-службе регионального главного управления СКР.

Отмечается, что люди могли отравиться водопроводной водой. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает ТАСС.

В пресс-службе администрации Краснодара заявили, что в поселке зафиксировано более 20 случаев, по предварительным данным, острой кишечной инфекции.

Специалисты Роспотребнадзора устанавливают причины произошедшего. В настоящее время отключена ветка водопровода, питающего дома жителей поселка, где зафиксированы случаи отравления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве задержали мужчину, который подозревается в десятках случаев отравлений в общественных пространствах столицы. Злоумышленник угощал случайных знакомых отравленной газировкой и другими напитками, после чего похищал ценности.

Читайте также: В Москве задержан серийный отравитель бесплатными газировкой и пивом