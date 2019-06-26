Назарово, Красноярский край, , 10:25 — REGNUM

В городе Назарово Красноярского края двухлетний ребёнок провёл два дня в квартире с мёртвым отцом. Об этом сегодня, 26 июня, сообщили красноярские массмедиа.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю ИА REGNUM подтвердили эту информацию, добавив однако, что пока неизвестно, сколько точно дней ребёнок находился в квартире наедине с трупом.

Сообщение о том, что в одной из квартир на первом этаже в городе Назарово плачет ребёнок и дёргает дверную ручку, поступило в полицию 25 июня. На место выехала инспектор по делам несовершеннолетних. Дверь никто не открыл, инспектор вызвала на место спасателей. Спасатели вскрыли окно, попали в квартиру. Действительно, там находился двухлетний мальчик. Также было обнаружено тело мужчины.

«Ребёнка сотрудники полиции передали медикам, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Семья ранее в поле зрения полиции не попадала. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины и время смерти мужчины. После сообщения в СМИ на связь с сотрудниками полиции вышла мать ребёнка, она сообщила, что ушла из дома несколько дней назад после семейного конфликта», — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия выясняются, подытожили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.