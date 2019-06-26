Чебоксары, , 10:24 — REGNUM

В Цивильском районе Чувашии загорелась свалка твёрдых бытовых отходов. Открытого огня нет, «есть общее задымление», сообщили ИА REGNUM в МЧС Чувашии.

В тушении пожара задействовали четырёх человек Cap.ru

Информация о происшествии поступила вечером 24 июня, когда вся Чувашия отмечала главный национальный праздник — День Республики. По данным местной ЕДДС, шёл «густой дым от полигона ТБО, расположенный в Булдеевском сельском поселении, вблизи населенного пункта Тиньговатово». 25 июня на полигоне побывали чиновники, в том числе глава МЧС Чувашии Вениамин Петров.

Задымление на полигоне ТБО Cap.ru

По данным ведомства, «открытого огня нет, есть общее задымление» площадью 150 кв. метров. На месте происшествия работает бригада общества «Мой Дом», локализуя задымление «путём засыпки землей и проливки водой».

"Руководству компании указано на отсутствие контроля на территории полигона, что не приемлемо вообще, в особенности в период особого противопожарного режима в республике. Также министром рекомендовано увеличить количество работающей техники и людей. Рекомендовано как можно быстрее решить вопрос по закрытию данного полигона и разработке плана рекультивации», — говорится в сообщении МЧС Чувашии.

Густой дым от полигона ТБО в Булдеевском сельском поселении Цивильского района Cap.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионах Поволжья сохраняется высокая пожарная опасность — четвёртого и пятого классов. На отдельных территориях наблюдаются суховей, почвенная и атмосферная засуха. Опасные погодные условия могут привести к возникновению очагов природных пожаров и термических аномалий.

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Напомним, в декабре 2018 года критическая ситуация из-за пожара на санкционированной свалке сложилась в чувашской Шумерле. Возгорание тушили три недели. Тогда жители отмечали, что уже на въезде в город и практически во всех его районах наблюдалось сильное задымление и едкий запах.

Густой дым от полигона ТБО Cap.ru

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