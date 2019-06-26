Москва, , 10:12 — REGNUM

Следственный комитет России возбудил новые уголовные дела по фактам ранений жителей Донбасса после артиллерийского обстрела вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает 26 июня пресс-служба СКР.

По данным следствия, 22 июня ВСУ произвели прицельный артобстрел по объектам гражданского инфраструктуры Никитовского района Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР). Днем ранее украинские силовики обстреляли поселок Веселое Ясиноватского района.

«В результате этих преступлений была ранена несовершеннолетняя девушка, а также 63-летний местный житель», — говорится в сообщении.

По данным фактам были возбуждены дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ»).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Следственный комитет России возбудил еще пять уголовных дел по фактам обстрелов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) боевиками вооруженных сил Украины. В апреле СКР возбудил три уголовных дела по факту обстрелов территории ДНР украинскими силовиками.

Читайте также: СКР возбудил новые дела после обстрела Донбасса боевиками ВСУ