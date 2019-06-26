Соледар, ДНР, , 10:02 — REGNUM

За минувшие сутки зафиксирован 21 обстрел территории ДНР, украинские силовики выпустили 336 единиц боеприпасов, сообщили 26 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 12 мин калибра 120 мм, 102 мины калибра 82 мм, применили вооружение БТР, зенитные установки, гранатомёты различных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы / населённые пункты: Васильевка, Докучаевск, Александровка, Донецк (терминал, посёлок шахты «Трудовская»), Весёлое, Спартак, Красноармейское», — рассказали в СЦКК.

В результате обстрела повреждения получили три жилых дома в посёлке Спартак и в городе Докучаевск. Данных о жертвах пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ выпустили по территории ДНР 323 единицы боеприпасов, повредив множество зданий в различных населённых пунктах Донбасса, включая школу №103 на западе Донецка.

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