Нижний Новгород, 26 июня 2019, 09:52 — REGNUM
В регионах Поволжья сохраняется высокая пожарная опасность — четвёртого и пятого классов. На отдельных территориях наблюдаются суховей, почвенная и атмосферная засуха, сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
По данным ведомства, 26 июня местами по Удмуртии, 25−30 июня в Марий Эл и местами по Кировской области сохранится высокая (четвёртый класс) пожароопасность. В большинстве районов Нижегородской области по 29 июня прогнозируется высокая, местами чрезвычайная (пятый класс) пожароопасность. В большинстве районов Мордовии и Чувашии по 28 июня ожидается «чрезвычайная, местами высокая пожароопасность лесов и торфяников».
Опасные погодные условия могут привести к возникновению очагов природных пожаров и термических аномалий.
Отметим, что в Чувашии, в четырёх метеостанциях (Батырево, Алатырь, Чебоксары и Порецкое). Власти республики «рекомендовали районам провести оценку возможного ущерба, если таковой есть, для подготовки предложения о возможном введении режима ЧС».