Нижний Новгород, , 09:52 — REGNUM

В регионах Поволжья сохраняется высокая пожарная опасность — четвёртого и пятого классов. На отдельных территориях наблюдаются суховей, почвенная и атмосферная засуха, сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

На полях в Чувашии Cap.ru

По данным ведомства, 26 июня местами по Удмуртии, 25−30 июня в Марий Эл и местами по Кировской области сохранится высокая (четвёртый класс) пожароопасность. В большинстве районов Нижегородской области по 29 июня прогнозируется высокая, местами чрезвычайная (пятый класс) пожароопасность. В большинстве районов Мордовии и Чувашии по 28 июня ожидается «чрезвычайная, местами высокая пожароопасность лесов и торфяников».

"В Батыревском районе Чувашской Республики отмечается опасное агрометеорологическое явление — почвенная засуха в период вегетации сельхозкультур. В отдельных районах Республики Мордовия отмечается опасное агрометеорологическое явление — атмосферная засуха. В отдельных районах Нижегородской области, Чувашии и Мордовии отмечается опасное агрометеорологическое явление — суховей в период цветения, налива и созревания зерновых культур», — говорится в сообщении.

Опасные погодные условия могут привести к возникновению очагов природных пожаров и термических аномалий.

Отметим, что в Чувашии, в четырёх метеостанциях (Батырево, Алатырь, Чебоксары и Порецкое). Власти республики «рекомендовали районам провести оценку возможного ущерба, если таковой есть, для подготовки предложения о возможном введении режима ЧС».