Кигали, , 10:00 — REGNUM

Полиция Руанды расследует, как тысячи молодых руандийцев были обмануты. Они заплатили регистрационный взнос за участие в конференции по благосостоянию и фитнесу, которая так и не была проведена, передает ВВС Africa.

Молодые люди пришли в конференц-центр в столице Кигали и обнаружили, что плата за онлайн-регистрацию в размере 5 долларов США была напрасной.

Зал был заполнен, по крайней мере, 2 000 участников, однако не было найдено ни одного организатора.

В интервью BBC некоторые из них сообщили, что им пообещали заплатить 197 долларов США за участие.

Представители полиции и министерстви по делам молодежи прибыли на место, как только новости о мошенничестве распространились в социальных сетях.

Министр по делам молодежи Роуз Мэри Мбабази сказала участникам, что они стали жертвами мошенничества. Она добавила, что это должно стать уроком для тех, кто верит «пустым обещаниям легких денег» в интернете.

Полиция заверила расстроенных молодых людей, что она продолжат расследование дела и постарается вернуть выплаченные за регистрацию средства.