Киев, , 09:42 — REGNUM

Сотрудники прокуратуры и СБУ заблокировали канал поставок оружия на Украину, заявили 25 июня в пресс-службе прокуратуры Киева.

«Следствием установлено, что злоумышленники ввозили контрабандой из стран Европы детали к огнестрельному оружию через пункты пропуска одной из западных областей Украины. Затем в специально оборудованных мастерских из деталей изготавливалось боевое оружие, которое в дальнейшем сбывалось по цене от $2,5 тыс. до $3 тыс. за единицу оружия. Готовый товар злоумышленники сбывали через собственные связи в кругах легальных покупателей оружия», — сказано в сообщении.

В ходе обысков в жилье задержанных было найдено 11 пистолетов Glock, GZ, Walther, Heckler & Koch, пистолет-пулемёт, свыше тысячи патронов, а также детали от оружия.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве на Лысой горе был обнаружен тайник с оружием, в котором находилась противопехотная мина, тротиловые шашки, гранаты и патроны.

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