Якутск, , 09:36 — REGNUM

Закон, дающий главам регионов право более оперативно выделять необходимую помощь для устранения ЧС, нужен, но при условии, что на его исполнение будут силы, средства и финансирование. Такое мнение высказал представитель Якутии в Госдуме РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия»), комментируя принятие законопроекта о совершенствовании системы реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«По сути, мы убрали очередной бюрократический барьер. Главам субъектов даётся право оперативно выделять всю необходимую помощь, а меры борьбы с ЧС в целом становятся более оперативными», — пояснил Федот Тумусов.

Он выразил надежду, что в скором времени утверждённые Госдумой изменения вступят в силу, и уже летом станет видна польза от них.

Федот Тумусов «Ведь сейчас у нас опять режим ЧС в трёх районах. А лето ещё и за половину не перевалило. Что будет дальше? Ежегодная запланированная катастрофа? Потому что недостаточно только принять закон: нужно, чтобы он исполнялся на местах, чтобы туда поступало финансирование, чтобы элементарно были люди и техника».

По информации министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии на 26 июня, за сутки в республике сгорело 414,7 тыс. га природной территории, из которой 273 тыс. га — леса. Пожары, которые выжгли за сутки такие пространства, в республике не тушат, потому что они являются отдалёнными, труднодоступными и не угрожают населённым пунктом. Таковых возгораний в регионе насчитывается 108.

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Борьба ведётся только с четырьмя пожарами, которые не входят в это число, их площадь — 42 га.

«На землях иных категорий действуют десять природных пожаров на общей площади 293 тыс. га, в стадии проверки четыре природных пожара на общей площади 1,8 тыс. га. На тушении всего задействовано 274 человека и 29 единиц техники», — также отметили в минэкологии республики.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев обещал, что на борьбу с огнём в Верхоянском районе республики будут направлены средства из резервного фонда региона. Кроме того, он анонсировал выделение Якутии из федерального бюджета 85 млн рублей на тушение лесных пожаров и 66 миллионов рублей на приобретение спецтехники для этих целей.