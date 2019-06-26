Абакан, , 09:29 — REGNUM

В Аскизском районе Хакасии двухлетний мальчик, гостивший у бабушки, выпил уксусной кислоты. По факту инцидента проводится проверка, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Хакасии.

Сообщение о госпитализации ребёнка в Аскизскую межрайонную больницу поступило в следственные органы 24 июня.

По предварительным данным, ребёнок гостил у бабушки в селе Усть-Есь. Вечером 24 июня, после прогулки, женщина решила напоить внука молоком. Она взяла из стоявшего на кухне холодильника молоко и стала разогревать его в микроволновой печи. Дверца холодильника оставалась приоткрытой. Ребёнок взял в холодильнике бутылочку с уксусной кислотой, открутил крышку и сделал несколько глотков. Мальчика незамедлительно доставили в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Затем ребёнка вертолётом санавиации перевезли в республиканскую клиническую больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении, состояние его здоровья стабильное.

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области мать во время беременности пила уксус, чтобы отравить ребёнка. Уголовное дело по факту гибели новорожденного направлено в суд.

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