Нур-Султан, , 08:56 — REGNUM

Число погибших в результате взрывов боеприпасов в городе Арыси Туркестанской области Казахстана возросло до трех человек. Об этом 26 июня заявил представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Нурсултан Нурахметов, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, от полученных травм в больнице скончался военнослужащий Вооруженных сил Казахстана. Ранее сообщалось, что в результате взрывов боеприпасов погибли два человека: военнослужащий и гражданский.

Нурахметов добавил, что саперными подразделениями в составе 145 человек проводятся работы по очистке неразорвавшихся боеприпасов на территории города, железнодорожных путях и воинской части.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня помощник акима (главы) Туркестанской области Казахстана Сакен Калкаманов заявил, что саперы обнаружили на территории Арыси 70 неразорвавшихся снарядов.