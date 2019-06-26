Нур-Султан, , 08:26 — REGNUM

Военнослужащий, пострадавший в результате ЧП на военных складах в городе Арысь на юге Казахстана, скончался в больнице. Об этом передает NUR. KZ со ссылкой на пресс-службу ЧС (КЧС) МВД Казахстана.

«Количество погибших увеличилось до 3 человек», — говорится в сообщении, обнародованном на портале.

Ранее сообщалось о двух погибших.

Как передавало ИА REGNUM, 24 июня 2019 г. возле города Арысь в Казахстане на одном из армейских складов произошел пожар, вызвавший разрывы боеприпасов. По последним данным, в результате ЧП пострадали более 160 человек.

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