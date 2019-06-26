Петропавловск-Камчатский, , 08:18 — REGNUM

Спасатели завершили обследование зданий и сооружений в Усть-Камчатском районе Камчатского края, где ранее произошло землетрясение. Пострадавших и разрушений нет, сообщает 26 июня пресс-центр краевого управления МЧС России.

Жители посёлка Усть-Камчатск ощутили толчок силой 3−4 балла. Угроза цунами отсутствует, добавили в ведомстве.

Землетрясение магнитудой 6,2 было зафиксировано 26 июня в 14:27 по местному времени (05:27 мск) в 82 км к востоку от Усть-Камчатска. Очаг находился на глубине 71,4 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в камчатском филиале Геофизической службы РАН проинформировали о толчке магнитудой 6,7, зафиксированном 25 июня в 21:05 по местному времени (12:05 мск) на 119 км восточнее Усть-Камчатска. Очаг находился на глубине 52 км. За землетрясением последовала серия афтершоков.