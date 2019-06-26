Токио, , 07:48 — REGNUM

В результате сильных ливней, которые обрушились на Японию, около 115 тыс. жителей города Урасоэ на южном острове Окинава получили сообщение от властей об экстренной эвакуации. Об этом передает телеканал NHK.

Дожди на острове вызваны приближением тайфуна. Как передаёт метеослужба Японии, он образуется в зоне к востоку от Филиппин и вскоре двинется на северо-восток в сторону Японии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 июня 2019 года в Белграде прошёл сильнейший ливень, который вызвал хаос на дорогах. За час в столице Сербии выпала почти месячная норма осадков. Уровень воды поднялся до окон легковых машин. В городе перестал ходить общественный транспорт, прекратилось движение по главной магистрали города. Спасательные службы из затопленных зданий эвакуировали 12 человек.

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