Якутск, , 07:35 — REGNUM

Причиной хлопка на ГРЭС Якутска, произошедшего 1 октября 2017 года, названо нарушение правил безопасности. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, в действиях, приведших к аварии, обвиняется 35-летний машинист газотурбинных установок. Материалы расследования уже переданы в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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В обвинительном заключении говорится, что машинист без распоряжения и уведомления начальника смены газотурбинного цеха, не убедившись в окончании проводимых работ и не согласовав свои действия, открыл задвижку. Его действия привели к утечке газа, который воспламенился от возникшей искры. Последствиями стало нанесение тяжкого вреда здоровью мастера газовой службы и ущерб ЯГРЭС в размере 360 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв на ЯГРЭС 1 октября 2017 года привёл к пожару: загорелось здание, в котором находится резервный источник питания (резервные турбины). Без электроснабжения в Якутии тогда остались более 310 тысяч человек.

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