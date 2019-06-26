Луганск, , 08:02 — REGNUM

За минувшие сутки украинские силовики один раз обстреляли территорию ЛНР, заявили 26 июня в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Под обстрелом оказался район, в котором находится населённый пункт Фрунзе. ВСУ выпустили по нему три мины калибра 82 мм со стороны населённого пункта Крымское.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики выпустили по Фрунзе восемь мин калибра 82 мм.

Читайте также: ЛНР: ВСУ обстреляли посёлок Фрунзе