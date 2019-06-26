Луганск, 26 июня 2019, 08:02 — REGNUM
За минувшие сутки украинские силовики один раз обстреляли территорию ЛНР, заявили 26 июня в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.
Под обстрелом оказался район, в котором находится населённый пункт Фрунзе. ВСУ выпустили по нему три мины калибра 82 мм со стороны населённого пункта Крымское.
В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики выпустили по Фрунзе восемь мин калибра 82 мм.
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