Туркестан, Казахстан, , 08:04 — REGNUM

Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана собрали с улиц Арыси 70 неразорвавшихся снарядов. Об этом 26 июня сообщил помощник акима (главы) Туркестанской области Сакен Калкаманов на своей странице в Facebook.

Помощник главы региона призвал жителей города не пытаться попасть в свои дома, так как многие снаряды остаются в жилых помещениях. Ранее сообщалось, что жители Арыси пытаются пробраться в город, чтобы получить документы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой оборонного ведомства Казахстана Нурланом Ермекбаевым предложил помощь в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Арыси.

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