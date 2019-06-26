Оренбург, , 06:09 — REGNUM

В Оренбургской области директор спортивной школы заподозрен в халатности, которая повлекла гибель 14-летней девочки на тренировочных сборах по велоспорту. Сборы проводились с 1 по 21 июня и он, как к тому же и тренер по велоспорту, был ответственен за безопасность детей во время проведения сборов, сообщили журналистам в областном управлении СКР.

Трагедия произошла 20 июня. По данным следствия, подозреваемый стал организатором несогласованного спортивного мероприятия. Дети принимали участие в выездном тренировочном сборе на автомобильной дороге. На участке дороги между городом Гаем и посёлком Ириклинским на 14-летнюю воспитанницу наехал автомобилист. Девочка скончалась на месте происшествия.

Сейчас следователи добиваются того, чтобы директора освободили от должности. Также выясняются обстоятельства, которые способствовали произошедшему.