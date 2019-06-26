Томск, , 05:59 — REGNUM

В Томске ночью 26 июня в жилом пятиэтажном доме секционного типа на улице Пушкина произошло возгорание в общей кухне на третьем этаже. Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, пожарные спасли 50 человек.

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 01:58 по местному времени. К моменту приезда первого подразделения с балкона шёл густой дым, в коридоре было сильное задымление.

«Для спасения людей, проживающих с третьего по пятый этажи, включилось пять звеньев газодымозащитной службы. С помощью спасательных устройств по лестничным маршам пожарные вывели из дома пятьдесят человек, из них десять детей», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Томской области.

Ликвидировали возгорание в 02:29 на площади 15 кв. м. Пострадавших нет. В кухне на третьем этаже обгорели пол, входная дверь, сгорели вещи; в коридоре закоптились потолок и стены.

Причина пожара устанавливается. В его ликвидации принимали участие 29 человек и семь единиц техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сатке Челябинской области после пожара в многоквартирнои жилом доме был введён режим ЧС. Пожар произошёл в ночь с 21 на 22 июня 2019 года. Загорелась крыша дома по улице Кирова. Площадь пожара достигла 1000 кв. м. Пострадавших нет, из здания эвакуировали 75 жильцов.

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