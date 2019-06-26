Каир, , 06:01 — REGNUM

В результате нападения вооруженных боевиков на севере Синайского полуострова погибли шестеро египетских силовиков, передает телеканал Sky News Arabia.

Сообщается, что боевики напали на три блокпоста в столице Северного Синая Эль-Ариша. В ходе перестрелки семеро террористов были ликвидированы, из них двое имели при себе пояса со взрывчатыми устройствами. После получения подкрепления, силовики начали преследование боевиков и смогли задержать нескольких нападавших экстремистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня террористы атаковали КПП армии Египта на севере Синайского полуострова. В ходе боевого столкновения погибли восемь египетских силовиков, ответным огнем были уничтожены пятеро радикалов. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).