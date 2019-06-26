Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 08:03 — REGNUM

Один человек погиб и 12 пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и грузового автомобиля КамАЗ на трассе Актюбинск — Орск в Актюбинской области Казахстана, сообщает 25 июня портал «Мой город».

Представители скорой помощи уточнили, что среди пострадавших — трое детей. Серьезные травмы получили два пассажира — у женщины перелом ребер и сотрясение мозга, у мужчины — травмы брюшной стенки. В ТОО «Автопарк» сообщили, что водитель автобуса находился в трезвом состоянии и является опытным работником.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в результате ДТП на трассе Алма-Ата — Екатеринбург в Карабалыкском районе Кустанайской области Казахстана пострадали четверо граждан России.

Читайте также: В Казахстане в результате ДТП пострадали четверо граждан РФ