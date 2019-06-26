Мадрид, , 05:01 — REGNUM

На химическом заводе в районе испанского Сан-Роке проиошел пожар, сообщает газета El Pais.

Тушение пожара U.S. Marine Corps

Сообщается, что пожар возник на предприятии по производству пластмасс Indorama, над зданием видны клубы черного дыма. С завода были экстренно эвакуированы работники, жителям близлежащих домов посоветовали не открывать окна, чтобы воспрепятствовать проникновению дыма в жилище. При этом, как отмечает газета, городской совет решил не эвакуировать жителей близлежащих районов.

Отмечается, что к тушению пожара привлечены сотрудники национальной гвардии. Позднее городской совет объявил, что пожар находится «под контролем» и посоветовали местным жителям сохранять спокойствие и выполнять указание спасательных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в Болгарии произошел пожар на территории теплоэлектростанции «Марица Изток — 2». Пожар возник в ходе проведения планового ремонта. Возгорание было ликвидировано, угрозы загрязнения не было. Информации о пострадавших также не поступало.