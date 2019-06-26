Манагуа , , 04:39 — REGNUM

Четыре человека, подозреваемые в связях с террористами из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были задержаны вооруженными силами Никарагуа, сообщает пресс-служба никарагуанской полиции.

Сообщается, что подозреваемые проникли на территорию Никарагуа нелегально из Коста-Рики. Двое из них имели гражданство Египта, остальные двое — иракское гражданство. Всех задержанных депортировали обратно в Коста-Рику.

По данным полиции, пока связи задержанных с террористами окончательно не подтверждены. В настоящее время полиция ведет расследование по этому инциденту.