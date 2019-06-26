Вальядолид, Испания, , 03:16 — REGNUM

Ссора двух восьмилетних детей в испанском Вальядолиде переросла в массовые беспорядки, из-за которых потребовалось вмешательство полиции, сообщает агентство Europa Press.

Сообщается, что в ночь на воскресенье в городе отмечался праздник Сан-Хуан. На одной из площадей восьмилетний мальчик ударил сверстницу, за которую вступились родители. Родители обидчика также вступили в спор и начали потасовку. К драке подключились и другие посетители праздника. К моменту прибытия полиции на место происшествия в потасовке принимали участие уже около 50 человек.

Отряд полиции вызывал подкрепление, в том числе и спецподразделения. В ходе операции по восстановлению порядка правоохранители арестовали дядю и отца мальчика, которые всячески сопротивлялись задержанию и нанесли побои стражам порядка.