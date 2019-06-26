Прага, , 01:45 — REGNUM

Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем в районе чешского города Кромержиж, сообщает пресс-служба местной полиции.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали девять человек. Наиболее тяжелые травмы получил водитель автобуса, его экстренно госпитализировали на вертолете. Остальных пострадавших отправили в близлежащие больницы. В настоящее время оперативные службы устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня в Дзержинском районе Новосибирска пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали четыре человека.