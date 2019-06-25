Экс-глава Марий Эл не жаловался на ухудшение слуха: ГУФСИН

Нижний Новгород, , 23:49 — REGNUM Информация, опубликованная в СМИ, о якобы «пыточных» условиях содержания экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова в нижегородском следственном изоляторе не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний).

По данным ведомства, условия содержания заключённых, и в частности Маркелова, соответствуют всем нормам, установленным законодательством Российской Федерации. В подтверждение пресс-служба распространила фотографии камеры, где пребывает экс-глава республики. На фотографиях видно, что в камере есть душ, раковина, полочки для гигиенических принадлежностей, холодильник, телевизор и электрический чайник.

«Сам Леонид Маркелов заявил, что условия содержания в нижегородском СИЗО-1 его полностью устраивают и претензий в адрес администрации учреждения он не имеет», — уточняют в управлении.

По поводу ухудшения слуха жалоб от Маркелова медицинским работникам не поступало. По результатом диспансерного осмотра, состояние здоровья заключённого оценивается как удовлетворительное.

«Что касается информации в публикациях об ухудшении слуха, подобными заболеваниями занимается специалист в области оториноларингологии — врач-сурдолог. В СИЗО-1 в настоящее время врачей подобной узкой специализации нет. Однако находящийся под стражей может получить медицинскую помощь в гражданских медицинских организациях», — говорится в сообщении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено сразу по трём статьям УК РФ. Его обвинили в даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве. Кроме Маркелова, фигурантами по делу проходят глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш.

Следствие полагает, что Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

В отношении Криваша вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он скрылся от органов следствия и находится в розыске. Однако, по словам его адвоката, еще до начала расследования он уехал на лечение за границу и продолжает там находиться по настоящее время.

С делом экс-главы республики в одно производство объединено уголовное дело в отношении экс-главы марийского минсельхоза Ираиды Долгушевой. Она, как полагает следствие, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере.

В настоящее время слушания дела Маркелова проходят в Нижегородском районном суде. По словам адвоката экс-главы республики Игоря Трунова, Маркелов практически ничего не слышит и попросил предоставить слуховой аппарат или организовать встречу с врачом.

Трунов добавил, что защита готовит жалобу в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) на плохие условия содержания под стражей.

Кожановой на слушаниях 24 июня стало плохо и ей вызывали скорую помощь.

Накануне арест Маркелова и Кожановой продлили на три месяца — до 2 октября. В отношении Долгушевой продлена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-глава Марий Эл жалуется на плохой слух и готовит жалобу в ЕСПЧ